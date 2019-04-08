В Воронеже на пожаре погиб молодой мужчина

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-08T17:00:15+03:00

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В понедельник, 8 апреля, на улице Минской в Железнодорожном районе загорелась квартира. О пожаре в дежурную часть МЧС сообщили в 10.35.

- На место ЧП немедленно выехали девять человек на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 10.53, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области. – Пламя повредило пол и мебель на площади два квадратных метра. В квартире обнаружили труп 33-летнего мужчины. Причину его смерти, а также пожара еще предстоит установить.

ИСТОЧНИК KP.RU