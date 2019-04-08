Вице-премьер воронежского правительства предложил создать Федеральное агентство по развитию сельских территорий
По мнению Виктора Логвинова, в развитии сел необходима более мощная поддержка федерального центра.
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В минувший четверг, 4 апреля, заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов принял участие в заседании рабочей группы Государственного Совета РФ, посвященном рассмотрению проекта Государственной программы комплексного развития сельских территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU