Губернатор Александр Гусев: «Состояние 97% озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное»

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-08T16:51:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшую пятницу, 5 апреля, в Москве губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в совещании, на котором под председательством премьер-министра правительства РФ Дмитрия Медведева рассматривались актуальные вопросы агропромышленного комплекса. В обсуждении также участвовали заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, федеральные министры, главы субъектов страны, руководители профильных союзов и ассоциаций.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU