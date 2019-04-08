Губернатор Александр Гусев: «Состояние 97% озимых оценивается как хорошее и удовлетворительное»
Александр Гусев отчитался перед председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым о ходе полевых работ
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В минувшую пятницу, 5 апреля, в Москве губернатор Воронежской области Александр Гусев принял участие в совещании, на котором под председательством премьер-министра правительства РФ Дмитрия Медведева рассматривались актуальные вопросы агропромышленного комплекса. В обсуждении также участвовали заместитель председателя правительства РФ Алексей Гордеев, федеральные министры, главы субъектов страны, руководители профильных союзов и ассоциаций.
ИСТОЧНИК KP.RU