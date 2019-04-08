В Воронеже отравились угарным газом женщина и ее двухмесячный сын

СЕГОДНЯ 16:42 2019-04-08T16:45:55+03:00

Пока еще не определили, что именно с газом было не в порядке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В управлении ГО и ЧС Воронежа сообщили об инциденте, случившемся 2 апреля. В 21.20 в дежурную часть позвонил мужчина и сказал, что ее 32-летняя жена и двухмесячный сын почувствовали себя плохо. Спасатели приехали по указанному адресу в микрорайон Лесная поляна Центрального района. Женщину и малыша отвезли в больницу.

По заключению работников аварийной газовой службы, вентиляционные каналы были заложены кафельной плиткой. Именно это, судя по всему, и послужило причиной ЧП.

Напомним, 16 декабря 2018 года на улице Плехановской обнаружили трупы 28-летнего мужчины и 24-летней девушки. Газовая колонка работала при закрытых окнах. А 22 февраля того же года еще более ужасная трагедия случилась в одном из домов на площади Ленина. Там насмерть отравились угарным газом мальчики 8 и 12 лет. Затем стало известно, что отец семейства незадолго до этого самостоятельно менял газовое оборудование.

В городской службе спасения напоминают: нельзя вносить изменения в конструкцию газовых приборов и вентиляционных каналов, пользоваться ими при закрытых форточках и отсутствии тяги в дымоходах.

ИСТОЧНИК KP.RU