Вторую «Умную остановку» в Воронеже оборудуют новыми гаджетами

СЕГОДНЯ 16:36 2019-04-08T16:36:03+03:00

А территорию вокруг нее благоустроят

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Вторая «Умная остановка» стала толчком к преобразованию прилегающей территории. Вблизи нее началось комплексное благоустройство: расчищена территория, демонтированы остатки старого тротуара и бордюра, рабочие выкорчевали остатки аварийного дерева.

- Учитывая пожелание главы города Вадима Кстенина о комплексном подходе в реализации инновационных объектов, на данной остановке произведут оригинальное плиточное замощение с использованием одного из навигационных инструментов для помощи людям, имеющим слабое зрение – тактильной плитки. С тыльной стороны смонтируют подпорную стену, установят новый бордюр, - рассказали в управе Ленинского района.

Изменится и электронная «начинка» остановки. Сейчас уже работает подсветка и USB-порты для зарядки мобильных устройств. А скоро появятся дополнительные гаджеты: электронное табло, карта и система видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU