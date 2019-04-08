2019-04-08T16:26:42+03:00
Общество

Воронежские дома проверят на наличие антенн для приема цифрового телевещания

В городе завершается подготовка к переходу на "цифру"
Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронеже входит в завершающую стадию подготовка к переходу на цифровое телевидение. Последним днем аналогового вещания станет 2 июня 2019 года. Однако, как показывает практика, не все горожане знают о грядущих переменах. В ближайшее время соответствующие объявления появятся во всех подъездах многоэтажек.

Управы районов оказывают горожанам материальную и техническую помощь в подготовке к цифровому вещанию. На предоставление финансовой помощи могут рассчитывать малоимущие воронежцы, а также ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны. Для этого необходимо направить в управу заявку.

А вот техническую помощь в подключении оборудования и консультацию специалистов можно получить всем, также обратившись к чиновникам. К этой работе привлекли около ста волонтеров из числа студентов технических вузов.

- На сегодня материальную помощь уже получили 17 горожан на общую сумму около 16 тысяч рублей, - рассказали в мэрии Воронежа. – Заявления на матпомощь принимаются до 31 июля.

Кроме того, глава города Вадим Кстенин поручил проверить техническую возможность подключения общественных антенн к цифровому телевещанию по каждому дому Воронежа.

- Чтобы не получилось так, что человек купил приемник для считывания сигнала, а у дома соответствующего оборудования нет, - отметил Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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