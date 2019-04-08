Из Воронежа можно будет полететь в Баку
Но не раньше осени
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Росавиация выдала назначение авиакомпании Nordwind Airlines («Северный ветер») на воздушную линию из Воронежа в Баку. Об этом сообщил советник генерального директора ООО УК «Авиасервис» Андрей Шагунов в понедельник, 8 апреля.
Правда, конкретики по срокам полетов и тем более их расписанию нет. Все в стадии переговоров. Андрей Шагунов сообщил, что теоретически, если переговоры будут протекать продуктивно и успешно, первый рейс из Воронежа в Баку может отправиться осенью.
Напомним, с 26 апреля запустят рейсы в Тбилиси, которые одно время были под угрозой переноса.
ИСТОЧНИК KP.RU