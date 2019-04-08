Из Воронежа можно будет полететь в Баку

СЕГОДНЯ 16:17 2019-04-08T16:20:26+03:00

Но не раньше осени

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Росавиация выдала назначение авиакомпании Nordwind Airlines («Северный ветер») на воздушную линию из Воронежа в Баку. Об этом сообщил советник генерального директора ООО УК «Авиасервис» Андрей Шагунов в понедельник, 8 апреля.

Правда, конкретики по срокам полетов и тем более их расписанию нет. Все в стадии переговоров. Андрей Шагунов сообщил, что теоретически, если переговоры будут протекать продуктивно и успешно, первый рейс из Воронежа в Баку может отправиться осенью.

Напомним, с 26 апреля запустят рейсы в Тбилиси, которые одно время были под угрозой переноса.

ИСТОЧНИК KP.RU