2019-04-08T15:55:22+03:00
Общество

За неделю в Воронеже 22 раза загоралась сухая трава

Выгорело 15 гектаров площади
Елена ФЕДЯШЕВА
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Спасатели устроят контролируемые палыСпасатели устроят контролируемые палыФото: из архива «КП»
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За период с 27 марта по 8 апреля в Воронеже произошло 22 пожара, огонь бушевал на площади в 15 гектаров. В регионе за тот же период зарегистрировали 386 ландшафтных пожаров.

Во всех случаях причиной возгорания стал поджог или неосторожное обращение с огнем. Ландшафтные пожары коварны тем, что могут быстро распространяться на большие территории и создают угрозу жилью.

Чтобы предупредить их возникновение практикуют специальный поджог потенциально опасных участков – контролируемый пал. С таким предложением на городской планерке в администрации выступил начальник воронежского управления ГО и ЧС Сергей Хомук. В течение этой недели сотрудники районных управ должны определить участки с высокой сухой травой, способные стать источником пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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