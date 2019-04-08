2019-04-08T15:40:46+03:00
Звезды

Воронежские фотографы приглашают сразу на две выставки

Их посвятят юбилею местного отделения Союза фотохудожников
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежское отделение Союза фотохудожников России отметит 20-летие двумя экспозициями. Выставки откроются 10 апреля.

В зале на Кирова, 8 воронежцы увидят проект «20/24». Горожанам представят работы маститых авторов Андрея Архипова, Михаила Вязового, Андрея Паукова, а также молодых фотографов Евгения Срибного, Андрея Голова, Анастасии Колесниковой и других.

В фойе выставочного зала на Кирова, а также в Доме журналистов можно будет посмотреть выставку «Фотографы В.» - работы второго выпуска альманаха «Фотографы Воронежа и Воронежской области».

Выставки продлятся до 21 апреля. Вход на них свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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