Задержали еще одного гендиректора «Воронежской горэлектросети»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-04-08T15:09:08+03:00

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Следователи продолжают расследование уголовного дела по факту покушения на мошенничество должностными лицами МУП «Воронежская горэлектросеть». И 4 апреля 2019 года силовики задержали бывшего генерального директора организации. 48-летний мужчина занимал эту должность с 2015 года по июль 2018 года. Дома у экс-руководителя провели обыск. 5 апреля после ходатайства следователей суд заключил мужчину под стражу. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.

Напомним, в феврале задержали и заключили под стражу гендиректора «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова, руководившего предприятием с июля 2018 года (ему продлили арест до 4 июня), а также заместителя директора по финансам, которая работала с 2015 года.

Напомним, силовики взялись за руководство МУП «Воронежская горэлектросеть», когда предприятие почти превратилось в банкрота. После проведенной проверки стало известно, что с 2014 года по октябрь 2018 года должностные лица совместно с неизвестными, используя реквизиты и печати подконтрольных фирм-«однодневок», изготовили фиктивные документы, по которым МУП «Воронежская горэлектросеть» должна этим организациям за фиктивные работы в общей сложности около 600 миллионов рублей. Иски от представителей фирм-«однодневок» о взыскании с МУПа указанных средств были поданы в Арбитражный суд Воронежской области. Суд их удовлетворил, и с предприятия потребовали эти деньги возместить.

ИСТОЧНИК KP.RU