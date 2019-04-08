В Воронеже мошеннице не удалось развести 89-летнюю пенсионерку на 100 тысяч рублей
У аферистов нет выходных! Поэтому и вы будьте бдительны. За воскресенье в регионе произошло два мошенничества.
Днем на улице в Воронеже к 89-летней бабушке подошла женщина и попросила оказать ей финансовую помощь, ссылаясь на то, что является дальней родственницей. Просительница сообщила, что ее сын попал в ДТП и необходимо 100 тысяч рублей для лечения. Сердобольная пенсионерка пригласила «родственницу» домой, чтобы помощь ей деньгами. Но в последний момент решила-таки позвонить сыну. Услышав, что пенсионерка разговаривает по телефону с родственниками, мошенница скрылась.
Полицейские советуют воронежцам также действовать: сначала согласовать свои действия с реальным близкими родственниками, прежде чем отдавать свои кровные «страждущим».
ИСТОЧНИК KP.RU