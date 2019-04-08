2019-04-08T14:15:35+03:00
Происшествия

В Воронеже мошеннице не удалось развести 89-летнюю пенсионерку на 100 тысяч рублей

Бабушка в последний момент решила проконсультироваться у сына
Ярослав ИВАНОВ
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У аферистов нет выходных! Поэтому и вы будьте бдительны. За воскресенье в регионе произошло два мошенничества.

Днем на улице в Воронеже к 89-летней бабушке подошла женщина и попросила оказать ей финансовую помощь, ссылаясь на то, что является дальней родственницей. Просительница сообщила, что ее сын попал в ДТП и необходимо 100 тысяч рублей для лечения. Сердобольная пенсионерка пригласила «родственницу» домой, чтобы помощь ей деньгами. Но в последний момент решила-таки позвонить сыну. Услышав, что пенсионерка разговаривает по телефону с родственниками, мошенница скрылась.

Полицейские советуют воронежцам также действовать: сначала согласовать свои действия с реальным близкими родственниками, прежде чем отдавать свои кровные «страждущим».

ИСТОЧНИК KP.RU

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