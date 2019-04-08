2019-04-08T14:10:28+03:00
Общество

В Воронеже 230 птиц, выпущенных на волю на Благовещение, спасли зоозащитники

14 пернатых погибли
Юрий КОЗЛОВ
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24 птицы погибли, многие сильно потрепаны - итог выпускания птиц на волю.24 птицы погибли, многие сильно потрепаны - итог выпускания птиц на волю.Фото: vk.com/wild_animal_vrn
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В Центре реабилитации диких животных подвели печальные итоги массового выпускания птиц на волю на Благовещение, в воскресенье, 7 апреля. Эта традиция пагубна для многих птиц, утверждают зоозащитники. Дикие пернатые в условиях города теряются, не знают, что делать в непривычных для себя условиях, и погибают. Более-менее безопасно выпускать только почтовых голубей, которые всякий раз возвращаются домой. Но ловят-то всех подряд.

В итоге 7 апреля сердобольные защитники птиц спасли 230 птиц. Больше всего выпускали щеглов – 114 и чечеток – 65. Только часть из птиц после соответствующего ухода можно будет отпустить на волю, у остальных обтрепанное оперение, нет хвостовых. У некоторых застарелые или свежие переломы. 28 птиц в тяжелом состоянии, 11 пернатых, можно сказать, инвалиды. А 24 пташки погибли.

Благодаря вмешательству зоозащитников оштрафовали мужчину, незаконно торговавшего птицами возле памятнику Белому Биму и у ЮВЖД, там он и попался стражам порядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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