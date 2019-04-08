2019-04-08T13:53:02+03:00
Общество

В Воронеже из еды создадут портрет Аллы Пугачевой

Акцию приурочат к юбилею певицы
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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14 апреля Воронеж собирается поразить страну необычной акцией и заявкой на занесение в Книгу рекордов Гиннеса. Аллу Пугачеву, которая 15 апреля справляет юбилей, изобразят в жанре фуд-арт. Портрет Примадонны российского шоубиза создадут из еды в одном из ресторанов в пригороде Воронежа. Креативщики вдохновились картинам из еды Джузеппе Арчимбольдо (XVI век). Они считают, что раз есть «съедобные» портреты Сальвадора Дали, Майкла Джексона, Владимира Путина и даже Иисуса Христа, почему не быть и портрету Пугачевой!

- Такой человек заслужил, чтобы его день рождения праздновала вся страна! И мы хотим сделать это особенным образом! - признались организаторы акции. - Такого еще никто никогда не осуществлял!

Над портретом будут колдовать воронежские рестораторы, шеф-повара и художники фуд-арта под руководством Дмитрия Чистякова. Портрет Пугачевой планируют сделать в полный рост и из исключительно отечественных продуктов. Оценить «съедобную» артистку приедет из Москвы ресторанный критик Олег Назаров, а также представители Международного агентства регистрации рекордов.

Гостей ждет также викторина на знание жизни и творчества Аллы Пугачевой, конкурс на самое проникновенное исполнение ее песен.

Праздник пройдет в ресторане «Дача» в Медовке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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