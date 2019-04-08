2019-04-08T13:25:38+03:00
Общество

В Воронежской области директор строительной фирмы, не заплативший налогов на 27 миллионов, избежал тюрьмы

Руководитель возместил ущерб. С учетом пени он раскошелился на 33 миллиона
Юрий КОЗЛОВ
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Директор вернул 33 миллиона в казну , и уголовное дело прекратили.Директор вернул 33 миллиона в казну , и уголовное дело прекратили.Фото: из архива «КП»
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Директор фирмы, занимающейся строительством дорог, по данным следствия, с 1 апреля 2016-го по 25 декабря 2017 года заключал фиктивные договоры с воронежскими фирмами. По ним оформлял налоговые вычеты, позволившие за весь этот период не заплатить НДС на сумму более 27 миллионов рублей. В ходе предварительного следствия начальник возместил ущерб – вместе с пеней он составил более 33 миллионов.

- Следователи учли, что руководитель раньше к уголовной ответственности не привлекался. Также приняли во внимание полное возмещение ущерба, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Алексей Ширяев. - В итоге уголовное дело, возбужденное по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенные в особо крупном размере» (до шести лет лишения свободы), было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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