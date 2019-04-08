В Воронеже нашли около 30 кг санкционных сыров

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-08T13:11:48+03:00

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5 апреля работники Россельхознадзора, таможни и транспортной прокуратуры устроили инспекцию на рынке «Воронежский» на Московском проспекте. И в одном из павильонов обнаружили "санкционку": предприниматель торговал сырами импортного происхождения - из Италии, Германии, Голландии, Украины, Бельгии, Польши, то есть из стран, в отношении которых действует запрет на ввоз и оборот на территории России сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Проверяющие нашли 28,6 кг запрещенных к ввозу сыров. Изъятое уничтожили.

ИСТОЧНИК KP.RU