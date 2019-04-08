2019-04-08T13:18:45+03:00
Общество

Воронежцы приняли участие в конференции по реализации инициатив горожан

Встреча прошла в Ленинском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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5 апреля в Ленинском районе прошла конференция, посвященная внедряемому в России методу содействия реализации гражданских инициатив за счет бюджетных средств.

Воронеж может быть соискателем в трех направлениях практик, по каждому из которых принимается одна заявка:

- «За обустройство» - мероприятия по обустройству парков, скверов, бульваров, центральных площадей, лесопарков, набережных территорий, примыкающих к социальным объектам;

- «Моя улица» - мероприятия по обустройству центральных улиц и (или) пешеходных зон, тротуаров и (или) велодорожек, с установкой велопарковок;

- «Дань Памяти» - мероприятия по обустройству и ремонту воинских захоронений.

В конференции приняли участие 173 избранных делегата, которые предложили несколько вариантов развития территории Ленинского района посредством инициативного бюджетирования. В ходе открытого голосования большинство делегатов выбрало направление «За обустройство».

Один из них, Александр Лылов, представивший план обустройства бульвара по адресу ул. Ворошилова, 1з, отметил, что объект расположен в видовом месте – на пересечении улиц Ворошилова, Кольцовская и 20-летия Октября. Данный бульвар является территорией общего пользования вблизи уникальных по архитектуре зданий, памятников сталинского барокко 1950-х годов – «Ансамбль жилых домов с башней» по адресу: ул. Ворошилова, 2 – Кольцовская 82.

Горожане пообещали принять личное участие в реализации проекта.

На конференции выбрали восемь человек, которые составят инициативную группу, которая будет контролировать ход работ и их приемку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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