Воронежцы приняли участие в конференции по реализации инициатив горожан
5 апреля в Ленинском районе прошла конференция, посвященная внедряемому в России методу содействия реализации гражданских инициатив за счет бюджетных средств.
Воронеж может быть соискателем в трех направлениях практик, по каждому из которых принимается одна заявка:
- «За обустройство» - мероприятия по обустройству парков, скверов, бульваров, центральных площадей, лесопарков, набережных территорий, примыкающих к социальным объектам;
- «Моя улица» - мероприятия по обустройству центральных улиц и (или) пешеходных зон, тротуаров и (или) велодорожек, с установкой велопарковок;
- «Дань Памяти» - мероприятия по обустройству и ремонту воинских захоронений.
В конференции приняли участие 173 избранных делегата, которые предложили несколько вариантов развития территории Ленинского района посредством инициативного бюджетирования. В ходе открытого голосования большинство делегатов выбрало направление «За обустройство».
Один из них, Александр Лылов, представивший план обустройства бульвара по адресу ул. Ворошилова, 1з, отметил, что объект расположен в видовом месте – на пересечении улиц Ворошилова, Кольцовская и 20-летия Октября. Данный бульвар является территорией общего пользования вблизи уникальных по архитектуре зданий, памятников сталинского барокко 1950-х годов – «Ансамбль жилых домов с башней» по адресу: ул. Ворошилова, 2 – Кольцовская 82.
Горожане пообещали принять личное участие в реализации проекта.
На конференции выбрали восемь человек, которые составят инициативную группу, которая будет контролировать ход работ и их приемку.
ИСТОЧНИК KP.RU