2019-04-08T12:55:15+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина заступился за девушку и получил удар ножом в живот

Преступника задержали
Юрий КОЗЛОВ
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Устроившему резню мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.Устроившему резню мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.Фото: из архива «КП»
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В воскресенье, 7 апреля, в городской отдел полиции № 4 сообщили о том, что в ресторане Северного микрорайона порезали мужчину. На место ЧП выехали стражи порядка.

Полицейские выяснили, что в ресторане 29-летний воронежец поссорился со своей спутницей. Один из посетителей заступился за девушку. Разъяренный вмешательством постороннего мужчина избил своего оппонента, а потом резанул его ножом в живот. 29-летнего воронежца отвезли в больницу.

Полицейские задержали мужчину, устроившего резню. В отделе полиции он признал свою вину. Его отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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