В Воронеже мужчина заступился за девушку и получил удар ножом в живот
В воскресенье, 7 апреля, в городской отдел полиции № 4 сообщили о том, что в ресторане Северного микрорайона порезали мужчину. На место ЧП выехали стражи порядка.
Полицейские выяснили, что в ресторане 29-летний воронежец поссорился со своей спутницей. Один из посетителей заступился за девушку. Разъяренный вмешательством постороннего мужчина избил своего оппонента, а потом резанул его ножом в живот. 29-летнего воронежца отвезли в больницу.
Полицейские задержали мужчину, устроившего резню. В отделе полиции он признал свою вину. Его отправили в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU