Музей «Костенки» приглашает воронежцев на субботник и пикник
20 апреля музей-заповедник «Костенки» устраивает традиционный весенний субботник накануне старта нового туристического сезона.
- Перед открытием музея нам нужно собрать листву, покрасить заборы и бордюры и навести красоту в зоне лабиринта на въезде в село, - сообщили в дирекции музея. - Приглашаем помощников.
Неравнодушных воронежцев ждут в 10.00 у здания музея-заповедника (Костенки, ул. Кирова, 6а). Перчатки, мешки для мусора и весь инвентарь волонтерам предоставят.
Уборка продлится до 13.00. Потом помощников ждет бесплатная экскурсия по экспозиции музея. А в 14.00 начнется пикник в беседках на площадке возле музея: волонтеров угостят чаем с печеньем. Записаться на уборку можно по телефону 220-55-26.
ИСТОЧНИК KP.RU