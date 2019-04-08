Музей «Костенки» приглашает воронежцев на субботник и пикник

СЕГОДНЯ 12:22 2019-04-08T12:22:32+03:00

Помощников в уборке территории напоят чаем с печеньем и сводят на бесплатную экскурсию

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20 апреля музей-заповедник «Костенки» устраивает традиционный весенний субботник накануне старта нового туристического сезона.

- Перед открытием музея нам нужно собрать листву, покрасить заборы и бордюры и навести красоту в зоне лабиринта на въезде в село, - сообщили в дирекции музея. - Приглашаем помощников.

Неравнодушных воронежцев ждут в 10.00 у здания музея-заповедника (Костенки, ул. Кирова, 6а). Перчатки, мешки для мусора и весь инвентарь волонтерам предоставят.

Уборка продлится до 13.00. Потом помощников ждет бесплатная экскурсия по экспозиции музея. А в 14.00 начнется пикник в беседках на площадке возле музея: волонтеров угостят чаем с печеньем. Записаться на уборку можно по телефону 220-55-26.

ИСТОЧНИК KP.RU