Родители воронежской школы: «Наши дети вторую неделю ходят на занятия через день»

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-08T12:14:19+03:00

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В редакцию «Комсомолки» обратились родители старшеклассников школы №5 Центрального района с жалобой на постоянно прерывающийся учебный процесс.

- Мой сын девятиклассник в этом году с начала четвертой четверти отучился в общей сложности три дня! – рассказала нам Ольга. - 1, 3, 5 и 8 апреля школа не работала из-за проведения на ее базе досрочного этапа ЕГЭ. В итоге у школьников фактически продолжаются каникулы: они никак не могут войти в рабочий режим. Сначала карантин, потом - каникулы, а теперь эти «окна»!

Родители говорят, что дети совершенно расслабились, учиться не хотят, домашнее задание им почти не задают. Занятий по некоторым предметам с начала четверти вообще не было. А уже в конце мая девятиклассникам сдавать выпускные экзамены - ГИА! Мы попросили администрацию Воронежа прокомментировать ситуацию.

- Сроки проведения ЕГЭ утверждены для всех, - рассказали в пресс-службе мэрии. – Если у родителей возникают какие-то вопросы по организации учебного процесса, то в первую очередь им надо обращаться к директору школы. Если на этом уровне проблему решить не удается, то есть районный отдел образования при управе. В учебном процессе каждого учреждения есть резерв для наверстывания пропущенного материала для таких случаев.

Кроме того, как рассказали в мэрии, уже на этой неделе досрочный этап ЕГЭ завершится. Последний его экзамен пройдет 10 апреля. Следующий этап – основная волна ЕГЭ – начнется в конце мая.

ИСТОЧНИК KP.RU