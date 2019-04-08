2019-04-08T11:40:07+03:00
Происшествия

В Воронежской области рецидивист зарезал знакомого

Подозреваемый сначала избил потерпевшего, а потом несколько раз ударил его ножом
Ярослав ИВАНОВ
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Причины убийства в Эртиле выясняют следователи. Тело 35-летнего мужчины с ножевыми ранениями нашли еще утром 31 марта. Подозреваемого, 22-летний жителя Эртильского района, ранее судимого за хулиганство и кражу чужого имущества, задержали.

Следователи установили, обвиняемый сначала избил 35-летнего знакомого, а несколько раз ударил его ножом - в голову, шею и спину. Пострадавший скончался, а виновник скрылся.

Теперь ему грозит за убийство от шести до 15 лет заключения, сообщили в региональном следственном управлении СК России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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