«СохранимЛес»: в Воронеже за выходные собрали почти тонну макулатуры

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-08T11:13:59+03:00

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В выходные воронежцы приняли участие во всероссийской акции по сбору макулатуры «СохранимЛес». Старую бумагу сдали на переработку более ста воронежцев. Всего в проекте неравнодушные горожане собрали 930 кг макулатуры. «СохранимЛес» станет регулярной акцией в течение всего 2019 года, так что присоединиться еще не поздно – принести макулатуру на переработку может любой.

ИСТОЧНИК KP.RU