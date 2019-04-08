Воронежцы собрали мусор в Северном лесу

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-08T11:06:37+03:00

Изменить размер текста: A A

6 апреля жители микрорайона, прилегающего к Северному лесу вышли на субботник, чтобы привести в порядок территорию места отдыха. Вместе с ними на уборке трудились сотрудники управы района и личное ее руководитель Юрий Бавыкин. Собрали мусор и сухостойные деревья.

На улице 45 Стрелковой дивизии кроме прошлогодней листвы ликвидировали автомобильные покрышки, которые местные жители использовали в качестве незатейливого ограждения. Однако такие элементы декора, наоборот, портят вид и вдобавок выделяют опасные для здоровья отдыхающих вещества.

В ходе субботника на территории Коминтерновского района приобрели опрятный вид улицы Историка Костомарова, Дмитрия Горина, Независимости и 65 лет Победы в Подгорном. Самыми активными участниками уборки стали жители частного сектора, улиц Тульской, Киевской, Ведугской, Фруктовой, Народной, Товарищеской, Тамбовской, Донской, Лидии Рябцевой, Карпинского, Радиозаводской, Березовской, Вокзальной, Елецкой, Курской, Солнечной, Транспортной, на переулках - Новоселов, Клиническом, Бабушкина и других.

К общему делу присоединились и около ста жителей многоэтажек.

- В общей сложности в первый весенний субботник было убрано 4140,5 квадратных метров дворовых территорий, - рассказали в управе Коминтерновского района. - Уборка и вывоз пескосмета проводился на улицах Владимира Невского, Антонова – Овсеенко, 45 и 303 Стрелковой дивизии и многих других.

В рамках субботника комбинатом благоустройства Коминтерновского района было вывезено 110 кубов мусора и 120 тонн пескосмета. С помощью привлеченной техники по результатам субботника с территории района было вывезено 943 кубометра мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU