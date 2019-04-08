На пожаре в Воронежской области нашли тело 81-летней пенсионерки

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-08T11:17:30+03:00

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С утра пораньше в воскресенье, 7 апреля, пожарные нашли на пепелище труп. Огнеборцев вызвали в 7.30 в село Солонцы Каширского района. Четверо пожарных до девяти утра тушили жилой дом. Огонь повредил жилище площадью 32 квадратных метра. Погибла 81-летняя хозяйка дома.

Специалисты выясняют причину возгорания, предварительная версия - короткое замыкание электропроводки, сообщили в региональном управлении МЧС России. Причину гибели женщины определит судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU