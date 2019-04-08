2019-04-08T10:05:28+03:00
Происшествия

Ночью в Воронеже на парковке сгорели четыре машины

Огонь повредил стоящие рядом «Тойоту», «Нисан альмера», «Хендэ солярис» и «Мазду 3»
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сразу четыре машины сгорели за один присест в ночь на понедельник.

Пожарных вызвали жители массива Олимпийский 7 апреля в 23.21 - на парковке горели машины.

Тушить автомобили приехали восемь огнеборцев на двух машинах. Пожар потушили, из людей никто не пострадал, но огонь повредил четыре автомобиля - сгорели «Тойота», «Нисан альмера», «Хендэ солярис» и «Мазда 3».

Специалисты разбираются, что стало причиной возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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