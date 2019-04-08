Ночью в Воронеже на парковке сгорели четыре машины
Огонь повредил стоящие рядом «Тойоту», «Нисан альмера», «Хендэ солярис» и «Мазду 3»
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сразу четыре машины сгорели за один присест в ночь на понедельник.
Пожарных вызвали жители массива Олимпийский 7 апреля в 23.21 - на парковке горели машины.
Тушить автомобили приехали восемь огнеборцев на двух машинах. Пожар потушили, из людей никто не пострадал, но огонь повредил четыре автомобиля - сгорели «Тойота», «Нисан альмера», «Хендэ солярис» и «Мазда 3».
Специалисты разбираются, что стало причиной возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU