2019-04-08T09:50:33+03:00
Общество

В Воронеже рассказали о современных мультимедийных платформах

Приложения для мобильных и Smart TV, похоже, приходят на замену стандартному телевидению
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фильм о настольной игре со странным названием «Джуманджи», вышедший в середине 90-х годов, стал по-настоящему культовым. Компания «Ростелеком» помогла воронежским журналистам вновь прочувствовать атмосферу волшебный игры, проведя квест в мире, где на вас охотятся носороги, на каждом углу поджидают загадки, а судьбу решает бросок кубика.

То чувство, когда ты вновь переживаешь судьбу любимых героев, когда погружаешься с головой в выдуманный мир, трудно передать. Но разве вы никогда спонтанно не хотели оказаться в джунглях «Джуманджи», Хогвартсе Гарри Поттера или на корабле из «Звездных войн»?

В начале «нулевых» приходилось месяцами ждать, когда тот или иной канал все-таки покажет любимый фильм. Счастливчики могли позволить себе VHS-касеты, на которых картинка порой «скакала», а озвучка и вовсе могла быть одноголосной. Но время-то идет.

С приходом Smart TV невольно появился вопрос: «Каким же должно быть действительно умное телевидение?» И если раньше провайдеры цифровых услуг старались брать числом, добавляя в пакеты все больше и больше телеканалов, то теперь они начинают делать ставку на другое – на возможность свободного выбора. Современные мультимедийные платформы - это персональные кинотеатры.

Задумайтесь, что было бы лучше для вас? Сто телеканалов, из которых вам интересны лишь пятнадцать, или возможность увидеть в удобно время интересующий именно вас контент? Возможность в любой момент вернуться к тому же «Джуманджи»?

В конце прошлого года был запущен сервис Wink, который как раз позволяет смотреть то, что вы желаете, хоть на телевизоре, хоть на смартфоне. Теперь каждый может у себя дома устроить онлайн-кинотеатр и выбирать фильмы, сериалы, научные передачи и многое другое на свой вкус. Так что сегодня только вы решаете, с героями какой истории отправиться в новое приключение.

Автор - Олег Иванов

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«СохранимЛес»: в Воронеже за выходные собрали почти тонну макулатуры
Воронежцы собрали мусор в Северном лесу
На пожаре в Воронежской области нашли тело 81-летней пенсионерки
Ночью в Воронеже на парковке сгорели четыре машины
Под Воронежем насмерть сбили велосипедистку
В столице Черноземья могут создать парк растений, открытых и выведенных воронежцами
Воронежский умелец вырезает в Карелии из дерева обитель ангелов
Воронежский «Факел» провел очередную «нулевую» игру с «Армавиром»
На следующей неделе в Воронеже может прогреметь первая гроза
У воронежского Котенка с улицы Лизюкова вырвали антивандальные усы
Воронежские офтальмологи в марте проконсультировали 98 пациентов из районов области
Жители Воронежской области разрешили спор о том, кому платить за такси, с помощью ножа
Воронежец отдал 380 тысяч рублей за несуществующую машину
Воронежские силовики провели учения
Воронежцев приглашают на субботник в Дивногорье
Озеро Чистое в Воронежском заповеднике заметно обмелело
Троих воронежцев будут судить за организацию незаконной миграции
В Воронежской области инспекторы ДПС спасли из горящего дома мать и сына
Житель Воронежской области поживился в гостях деньгами и золотыми украшениями
В воронежском селе сгорел дом
В Воронеже в первый субботник апреля привели в порядок скверы и парки
Начальница районного управления Пенсионного фонда в Воронежской области похитила 3,5 млн рублей
Каждый четвертый воронежец будет смотреть финальный сезон легендарной «Игры престолов»
Ночью в Воронеже «Ауди» за несколько минут поучаствовала сразу в двух ДТП
Не платившего алименты воронежца арестовали на десять суток
Воронежская учительница откровенным фото поддержала уволенную коллегу из Барнаула