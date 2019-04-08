В Воронеже рассказали о современных мультимедийных платформах

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-08T09:50:33+03:00

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Фильм о настольной игре со странным названием «Джуманджи», вышедший в середине 90-х годов, стал по-настоящему культовым. Компания «Ростелеком» помогла воронежским журналистам вновь прочувствовать атмосферу волшебный игры, проведя квест в мире, где на вас охотятся носороги, на каждом углу поджидают загадки, а судьбу решает бросок кубика.

То чувство, когда ты вновь переживаешь судьбу любимых героев, когда погружаешься с головой в выдуманный мир, трудно передать. Но разве вы никогда спонтанно не хотели оказаться в джунглях «Джуманджи», Хогвартсе Гарри Поттера или на корабле из «Звездных войн»?

В начале «нулевых» приходилось месяцами ждать, когда тот или иной канал все-таки покажет любимый фильм. Счастливчики могли позволить себе VHS-касеты, на которых картинка порой «скакала», а озвучка и вовсе могла быть одноголосной. Но время-то идет.

С приходом Smart TV невольно появился вопрос: «Каким же должно быть действительно умное телевидение?» И если раньше провайдеры цифровых услуг старались брать числом, добавляя в пакеты все больше и больше телеканалов, то теперь они начинают делать ставку на другое – на возможность свободного выбора. Современные мультимедийные платформы - это персональные кинотеатры.

Задумайтесь, что было бы лучше для вас? Сто телеканалов, из которых вам интересны лишь пятнадцать, или возможность увидеть в удобно время интересующий именно вас контент? Возможность в любой момент вернуться к тому же «Джуманджи»?

В конце прошлого года был запущен сервис Wink, который как раз позволяет смотреть то, что вы желаете, хоть на телевизоре, хоть на смартфоне. Теперь каждый может у себя дома устроить онлайн-кинотеатр и выбирать фильмы, сериалы, научные передачи и многое другое на свой вкус. Так что сегодня только вы решаете, с героями какой истории отправиться в новое приключение.

Автор - Олег Иванов

ИСТОЧНИК KP.RU