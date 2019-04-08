Под Воронежем насмерть сбили велосипедистку
Полиция разыскивает водителя
Изменить размер текста:
За 7 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 94 ДТП, из них в столице Черноземья - 69. В 6 авариях семь человек получили травмы, один погиб.
Смертельная авария произошла в воскресенье около половины десятого вечера в поселке Воля в Новоусманском районе. Неустановленная машина, двигаясь в направлении села Орлово, сбила велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части.
53-летняя женщина умерла на месте аварии от полученных травм до приезда "Скорой".
Сотрудники полиции разыскивают водителя, виновного в совершении ДТП, и устанавливают все обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU