Под Воронежем насмерть сбили велосипедистку

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-08T09:49:50+03:00

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За 7 апреля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 94 ДТП, из них в столице Черноземья - 69. В 6 авариях семь человек получили травмы, один погиб.

Смертельная авария произошла в воскресенье около половины десятого вечера в поселке Воля в Новоусманском районе. Неустановленная машина, двигаясь в направлении села Орлово, сбила велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении по краю проезжей части.

53-летняя женщина умерла на месте аварии от полученных травм до приезда "Скорой".

Сотрудники полиции разыскивают водителя, виновного в совершении ДТП, и устанавливают все обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU