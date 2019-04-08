В столице Черноземья могут создать парк растений, открытых и выведенных воронежцами

СЕГОДНЯ 09:18 2019-04-08T09:18:32+03:00

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В столице Черноземья может появиться парк растений, которые открыты и названы именами воронежцев или выведены воронежскими селекционерами. С таким предложением выступил воронежский краевед Владимир Елецких. Парк могут разместить на территории Ботанического сада ВГУ. Идею обсудили на заседании городского координационного совета по проблемам сохранения и развития зеленого фонда.

Также члены совета уделили время вопросам весеннего озеленения города, обрезки зеленых насаждений. По данным управления экологии Воронежа, к общегородскому субботнику закупили более 1000 деревьев и 4000 кустарников – ими собираются озеленить 14 парков и скверов, шесть территорий соцобъектов, 60 благоустроенных дворов и восьми детских игровых площадок на улицах частного сектора. Также запланировали посадить 340 кленов остролистных, лип, пирамидальных тополей и рябин по ул. Героев Сибиряков, на участке Московского проспекта, на территории музея «Арсенал», в парке Патриотов, в сквере «Примирения и согласия», сквере Добролюбова, на бульваре Литературный.

ИСТОЧНИК KP.RU