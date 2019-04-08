Воронежский умелец вырезает в Карелии из дерева обитель ангелов

СЕГОДНЯ 08:16 2019-04-08T08:16:40+03:00

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Известный воронежский резчик Александр Ивченко выполняет в Карелии ангельский заказ. Мастер художественной резьбы по дереву, чемпион России по парковой скульптуре создает в Лахденпохье «Обитель ангелов». На территории в несколько сотен квадратных метров умелец разместит вырезанные из дерева фигуры ангелов и людей. Ангелы большие, люди - помельче. В экспозиции будут небесный фотограф, ангел-музыкант, ученик звездочета - ангел-хулиган, который стреляет из рогатки звездами, а также множество других. Центральная композиция займет площадь более 30 квадратных метров и будет около 7,5 метров в высоту. Для одной из работ мастер построил целый город в миниатюре на площади около 10 квадратных метров - с торговыми центрами, спальными кварталами, заводами, остановками, машинами, памятниками.

Уникальный музей деревянных скульптур откроется летом.

ИСТОЧНИК KP.RU