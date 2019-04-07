Воронежский «Факел» провел очередную «нулевую» игру с «Армавиром»

СЕГОДНЯ 22:26 2019-04-07T22:32:41+03:00

Опасный момент хозяева поля создали, по сути, один, гости и на это оказались не способны

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Домашний матч с «Армавиром» был дебютным для нового главного тренера Сергея Булатова. Он, понятное дело, не волшебник, и игру «Факел» провели примерно так, как и предыдущие. Сказалось и качество поля, на котором у кромки ворот даже, казалось, какой-то холмик вырос, возвышавшийся над краями «поляны». Перед матчем не торопились наносить разметку. Одним словом, на стадион, судьба которого, похоже, предрешена, - он уйдет в небытие – уже все махнули рукой. На матч пришли полюбоваться 1858 зрителей. Даешь новое достижение – меньше тысячи!

Об игре писать в общем-то нечего. В начале матча легионер «Факела» Проич из перспективной позиции пробил мимо ворот, а в конце с более убойного расстояния Бирюков попал во вратаря. Итог – нулевая ничья, у «Факела» 33 очка, 16 место, находящееся в зоне вылета, и два очка отставания от калининградской «Балтики», идущей на спасительной 15 строчке турнирной таблицы.

После матча главный тренер гостей Арсен Папикян поругал поле (справедливо) и похвалил «Факел» (непонятно за что), который, по его мнению, зря находится в зоне вылета. Новый рулевой воронежской команды Сергей Булатов отметил, что собирается ставить команде более атакующий футбол, видит резерв усиления игры в ротации центральной линии. И сказал, что собирается сохранить прописку «Факела» в ФНЛ, понятное дело. Слова хорошие, посмотрим на дела.

Следующий матч «Факел» проведет на выезде с благополучным «Краснодаром-2», идущим на девятом месте с 44 очками. Игра пройдет 13 апреля, начало в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU