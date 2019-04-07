2019-04-07T20:03:23+03:00
Общество

На следующей неделе в Воронеже может прогреметь первая гроза

В среду столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла
Елена ФЕДЯШЕВА
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После продолжительного похолодания в Воронежскую область с юга приходит волна долгожданного весеннего тепла. К середине недели вероятны майские +16...+19, а на юге региона впервые в этом году столбики термометром могут преодолеть отметку +20.

Со вторника по пятницу вероятны дожди, в конце рабочей недели осадки станут более интенсивными. А в четверг, 11 апреля, при дневной температуре +15 не исключена и первая в этом году гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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