На следующей неделе в Воронеже может прогреметь первая гроза
В среду столбики термометров поднимутся до 17 градусов тепла
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После продолжительного похолодания в Воронежскую область с юга приходит волна долгожданного весеннего тепла. К середине недели вероятны майские +16...+19, а на юге региона впервые в этом году столбики термометром могут преодолеть отметку +20.
Со вторника по пятницу вероятны дожди, в конце рабочей недели осадки станут более интенсивными. А в четверг, 11 апреля, при дневной температуре +15 не исключена и первая в этом году гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU