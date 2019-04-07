2019-04-07T18:10:11+03:00
Общество

Воронежские офтальмологи в марте проконсультировали 98 пациентов из районов области

52 из них направили на обследование
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото с сайта Департамента здравоохранения Воронежской областифото с сайта Департамента здравоохранения Воронежской области
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Врачи воронежской областной офтальмологической больницы в марте проконсультировали 98 пациентов из Аннинского, Панинского и Острогожского районов, а также из воронежской поликлиники ВГБ №14. 52 человека направили после консультации в областной центр на дополнительное обслуживание. Из них 14 пациентов нуждались в консультации и 30 – в плановом лечении в условиях стационара.

- Еще 47 человек получили направления в поликлинику по месту жительства для дальнейшего диспансерного наблюдения у врача-офтальмолога, - рассказали в Департаменте здравоохранения Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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