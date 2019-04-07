Жители Воронежской области разрешили спор о том, кому платить за такси, с помощью ножа

СЕГОДНЯ 17:06 2019-04-07T17:06:49+03:00

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Желание сэкономить да еще под влиянием алкоголя привело одного жителя Воронежской области в больницу, а другого – в СИЗО. Ночью 6 апреля они распивали спиртные напитки в доме их общей знакомой в села Латная Семилукского района. Приятели уходили последними и решили вызвать такси. Да вот беда: не могли полюбовно решить, как оплатят услуги таксиста. Между мужчинами завязалась ссора, один из них, 30-летний житель Семилук, достал нож и ударил им 31-летнего оппонента в грудь.

Пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки. От медиков сообщение о ЧП поступило в полицию.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Он признался в преступлении и сейчас находится под стражей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», которая предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU