2019-04-07T16:18:37+03:00
Происшествия

Воронежец отдал 380 тысяч рублей за несуществующую машину

За сутки жертвами мошенников стали шесть жителей региона
Елена ФЕДЯШЕВА
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Мошенники зарабатывают на доверчивых гражданах миллионы рублейМошенники зарабатывают на доверчивых гражданах миллионы рублейФото: из архива «КП»
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44-летний воронежец нашел в интернете объявление о продаже автомобиля по привлекательной цене. Связался с продавцом, а тот попросил перечислить на карту 10 тысяч рублей в качестве предоплаты. Ничего не заподозрив, мужчина совершил банковскую операцию. Потом продавец попросил еще 75 тысяч под предлогом того, что его неправильно поняли, и он просил перечислить ему 10% от стоимости машины. Потерпевший перечислил и эту сумму. Но и этого оказалось мало. В дальнейшем злоумышленник под различными предлогами вытянул у горожанина в общей сложности 380 тысяч. В какой-то момент покупатель засомневался и попросил продавца выслать ему паспортные данные.

- В ответ на это злоумышленник прислал потерпевшему копию паспорта с вымышленными данными, где в качестве города прописки был указан город Верхний Мамон, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - Несмотря на это, мужчина в полном объеме перечислил требуемую от него сумму, после чего отправился в с. Верхний Мамон для просмотра автомобиля. Приехав на место, он обнаружил, что указанного адреса не существует, автомобиль отсутствует, а продавец не выходит на связь.

Сейчас сотрудники полиции находятся в поисках преступника. Кроме этого мужчины на уловки мошенников за сутки попались еще пять человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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