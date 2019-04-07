2019-04-07T15:22:01+03:00
Общество

Воронежские силовики провели учения

Тактику совместных действий отрабатывали на территории вагоностроительного завода
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской областифото предоставлено управлением Росгвардии по Воронежской области
Изменить размер текста:

В течение нескольких дней на территории Воронежского вагоностроительного завода проходило комплексное тактико-специальное учение сотрудников и военнослужащих Росгвардии и региональных управлений силовых ведомств. Участники отрабатывали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обеспечению общественной безопасности и защите важных государственных объектов.

Перед силовиками стояла учебная задача обезвредить условных преступников.

- На заключительном этапе учений подразделения ОМОН и СОБР в ходе специальной операции при поддержке вертолетов и комплекса высотного наблюдения «ОКО» провели мероприятие по поиску и обезвреживанию вооружённых бандитов, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев приглашают на субботник в Дивногорье
Озеро Чистое в Воронежском заповеднике заметно обмелело
Троих воронежцев будут судить за организацию незаконной миграции
В Воронежской области инспекторы ДПС спасли из горящего дома мать и сына
Житель Воронежской области поживился в гостях деньгами и золотыми украшениями
В воронежском селе сгорел дом
В Воронеже в первый субботник апреля привели в порядок скверы и парки
Начальница районного управления Пенсионного фонда в Воронежской области похитила 3,5 млн рублей
Каждый четвертый воронежец будет смотреть финальный сезон легендарной «Игры престолов»
Ночью в Воронеже «Ауди» за несколько минут поучаствовала сразу в двух ДТП
Не платившего алименты воронежца арестовали на десять суток
Воронежская учительница откровенным фото поддержала уволенную коллегу из Барнаула