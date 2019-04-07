Воронежские силовики провели учения

СЕГОДНЯ 15:22 2019-04-07T15:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение нескольких дней на территории Воронежского вагоностроительного завода проходило комплексное тактико-специальное учение сотрудников и военнослужащих Росгвардии и региональных управлений силовых ведомств. Участники отрабатывали вопросы взаимодействия при выполнении задач по обеспечению общественной безопасности и защите важных государственных объектов.

Перед силовиками стояла учебная задача обезвредить условных преступников.

- На заключительном этапе учений подразделения ОМОН и СОБР в ходе специальной операции при поддержке вертолетов и комплекса высотного наблюдения «ОКО» провели мероприятие по поиску и обезвреживанию вооружённых бандитов, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU