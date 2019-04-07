Воронежцев приглашают на субботник в Дивногорье

СЕГОДНЯ 14:09 2019-04-07T14:09:46+03:00

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20 апреля в рамках международной акции помощи особо охраняемым природным территориям «Марш парков» в музее-заповеднике «Дивногорье» пройдет субботник. Администрация заповедника приглашает волонтеров принять в ней участие и очистить от мусора и поваленных деревьев пойму реки Тихая Сосна и экскурсионный маршрут.

После уборки добровольцев устроят экскурсию по музейным объектам, чаепитие с видом на донские просторы и неформальное общение с сотрудниками музея-заповедника.

Сбор в 10:00 возле билетной кассы музея-заповедника (недалеко от ж/д платформы «143 км»). Окончание в 18:50 (можно уехать раньше, только не забудьте сообщить об этом сотрудникам).

Контакты: 8-930-404-10-69, Игорь Назаров и 8-951-148-06-23, Елена Чиркова.

ИСТОЧНИК KP.RU