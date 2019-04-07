Воронежцев приглашают на субботник в Дивногорье
20 апреля в рамках международной акции помощи особо охраняемым природным территориям «Марш парков» в музее-заповеднике «Дивногорье» пройдет субботник. Администрация заповедника приглашает волонтеров принять в ней участие и очистить от мусора и поваленных деревьев пойму реки Тихая Сосна и экскурсионный маршрут.
После уборки добровольцев устроят экскурсию по музейным объектам, чаепитие с видом на донские просторы и неформальное общение с сотрудниками музея-заповедника.
Сбор в 10:00 возле билетной кассы музея-заповедника (недалеко от ж/д платформы «143 км»). Окончание в 18:50 (можно уехать раньше, только не забудьте сообщить об этом сотрудникам).
Контакты: 8-930-404-10-69, Игорь Назаров и 8-951-148-06-23, Елена Чиркова.
ИСТОЧНИК KP.RU