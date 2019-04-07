Озеро Чистое в Воронежском заповеднике заметно обмелело

СЕГОДНЯ 13:08 2019-04-07T14:32:30+03:00

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Посетители Воронежского заповедника обратили внимание на природную аномалию. Этой весной вместо наполнения водой от таяния снега озеро Чистое … обмелело. - Сегодня от того места, где в прошлом году была вода, до кромки озера предстоит пройти 40 шагов, - рассказали очевидцы. - Обычно, в это время, озеро питается водой через ручей, несущий свой поток из системы окрестных болот. Когда водоем наполняется, то часть воды через слив уходит дальше.

Сейчас ручей сухой, а разница в высоте между сливом и поверхностью озера около двух метров. Горожане отмечают, что такая же картина наблюдалась на Чистом в период с 2008 по 2011 годы. Что стало причиной обмеления озера – не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU