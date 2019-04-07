Троих воронежцев будут судить за организацию незаконной миграции
Прокуратура Воронежской области завершила расследование и передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего Арзумана Гулиева, 66-летней Нины Горбуновой и 29-летней Ирины Куновой. Их обвиняют в организации незаконной миграции.
По версии следствия, в период с ноября 2016 по июнь 2018 года группа изготовила и выдала десяти иностранцам фиктивные документы, позволившие им получить регистрацию по месту жительства, а затем и гражданство России, сообщила пресс-служба Прокуратуры Воронежской области.
Пресечь преступную деятельность помогли сотрудники регионального УФСБ. По закону, участникам преступного бизнеса грозит до семи лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU