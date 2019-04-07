Троих воронежцев будут судить за организацию незаконной миграции

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-07T12:38:12+03:00

Обвиняемым грозит до семи лет тюрьмы Фото: из архива «КП»

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Прокуратура Воронежской области завершила расследование и передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего Арзумана Гулиева, 66-летней Нины Горбуновой и 29-летней Ирины Куновой. Их обвиняют в организации незаконной миграции.

По версии следствия, в период с ноября 2016 по июнь 2018 года группа изготовила и выдала десяти иностранцам фиктивные документы, позволившие им получить регистрацию по месту жительства, а затем и гражданство России, сообщила пресс-служба Прокуратуры Воронежской области.

Пресечь преступную деятельность помогли сотрудники регионального УФСБ. По закону, участникам преступного бизнеса грозит до семи лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU