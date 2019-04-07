В Воронежской области инспекторы ДПС спасли из горящего дома мать и сына
Ночью у постройки загорелась крыша
Инспекторы подоспели вовремяФото: из архива «КП»
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Два сотрудника ДТП во время патрулирования 6 апреля территории села Каширское на одной из улиц заметили огонь, вырывающийся с крыши частного дома. Инспекторы позвонили в службу спасения, а сами поспешили на помощь. Войдя в задымленное помещение, они нашли там 55-летнего мужчину и его 90-летнюю мать.
После этого полицейские обеспечили машинам МЧС беспрепятственный проезд к месту ЧП. В результате оперативных и грамотных действий удалось избежать пострадавших и потушить дом.
ИСТОЧНИК KP.RU