В Воронежской области инспекторы ДПС спасли из горящего дома мать и сына

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-07T11:15:22+03:00

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Два сотрудника ДТП во время патрулирования 6 апреля территории села Каширское на одной из улиц заметили огонь, вырывающийся с крыши частного дома. Инспекторы позвонили в службу спасения, а сами поспешили на помощь. Войдя в задымленное помещение, они нашли там 55-летнего мужчину и его 90-летнюю мать.

После этого полицейские обеспечили машинам МЧС беспрепятственный проезд к месту ЧП. В результате оперативных и грамотных действий удалось избежать пострадавших и потушить дом.

ИСТОЧНИК KP.RU