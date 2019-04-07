Житель Воронежской области поживился в гостях деньгами и золотыми украшениями

СЕГОДНЯ 10:37 2019-04-07T10:37:51+03:00

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Житель поселка Бугаевка Ольховатского района 4 апреля обнаружил, что из серванта, где он хранил свои сбережения, пропали 3000 рублей и два золотых кольца. Подозрение 56-летнего мужчины пало на его 21-летнего знакомого, который гостил у него 31 марта. Свои предположения потерпевший высказал в полиции.

Оперативники навестили подозреваемого в его доме в поселке Заболотовка. Под тяжестью улик он сознался в совершении преступления и рассказал, что воспользовался моментом, когда хозяин ненадолго вышел из дома и похитил деньги и украшения. На момент задержания подозреваемый уже потратил на личные нужны и три тысячи, и деньги, вырученные с продажи одного из колец. Второе украшение полицейские изъяли.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU