В воронежском селе сгорел дом
На пожаре пострадал человек
фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области
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В половине восьмого утра в воскресенье, 7 апреля, в селе Солонцы Каширского района загорелся жилой дом. В ликвидации пожара приняли участие четыре спасателя и одна машина. Через 30 минут им удалось победить пламя. Но к тому моменту от постройки площадью 32 квадратных метра остались одни угли.
По оперативным данным ГУ МЧС по Воронежской области, в результате ЧП пострадал человек. Причины пожара и обстоятельства происшествия выясняют эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU