В Воронеже в первый субботник апреля привели в порядок скверы и парки

СЕГОДНЯ 08:42 2019-04-07T08:42:30+03:00

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6 апреля в Воронеже прошел первый субботник апрельского месячника благоустройства. В этот день уборкой территорий своих районов занимались городские управы.

Так, в Ленинском районе на субботник вышли в общей сложности больше трех тысяч человек: сотрудники управы, жители района, сотрудники предприятий и организаций, волонтеры из числа студентов Центрального филиала Российского государственного университета правосудия. Местный комбинат благоустройства выделил им на помощь 29 единиц техники.

Основное внимание горожане уделили уборке мусора и прошлогодней листвы с территории мест отдыха и зеленых зон. Около полутора тысяч жителей частного сектора и многоквартирных домов навели порядок на прилегающих территориях и во дворах. В скверах им. Рылеева и Шапошникова убрали сухостой, мусор и листву.

Сотрудники 250 торговых предприятий помыли витрины, от объявлений и рекламы очистили 74 опоры освещения на улицах Кольцовской и Никитинской. Работники детсадов и школ прорыхлили газоны и отремонтировали детское оборудование.

За день с территории района вывезли 428 кубометра мусора, очистили от пескосмета 16 км обочин дорог, привели в порядок 547 дворов, удалили 30 сухостойных деревьев и множество вредной поросли на ул. Степана Солодовникова, ул. Свободы, ул. 20-летия Октября, 79б, 81, ул. Краснознаменная, 231.

В следующий раз масштабная уборка города состоится 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU