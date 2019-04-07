2019-04-07T08:42:30+03:00
Общество

В Воронеже в первый субботник апреля привели в порядок скверы и парки

В уборке города приняли активное участие жители частного сектора и многоэтажных домов
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
Изменить размер текста:

6 апреля в Воронеже прошел первый субботник апрельского месячника благоустройства. В этот день уборкой территорий своих районов занимались городские управы.

Так, в Ленинском районе на субботник вышли в общей сложности больше трех тысяч человек: сотрудники управы, жители района, сотрудники предприятий и организаций, волонтеры из числа студентов Центрального филиала Российского государственного университета правосудия. Местный комбинат благоустройства выделил им на помощь 29 единиц техники.

Основное внимание горожане уделили уборке мусора и прошлогодней листвы с территории мест отдыха и зеленых зон. Около полутора тысяч жителей частного сектора и многоквартирных домов навели порядок на прилегающих территориях и во дворах. В скверах им. Рылеева и Шапошникова убрали сухостой, мусор и листву.

Сотрудники 250 торговых предприятий помыли витрины, от объявлений и рекламы очистили 74 опоры освещения на улицах Кольцовской и Никитинской. Работники детсадов и школ прорыхлили газоны и отремонтировали детское оборудование.

За день с территории района вывезли 428 кубометра мусора, очистили от пескосмета 16 км обочин дорог, привели в порядок 547 дворов, удалили 30 сухостойных деревьев и множество вредной поросли на ул. Степана Солодовникова, ул. Свободы, ул. 20-летия Октября, 79б, 81, ул. Краснознаменная, 231.

В следующий раз масштабная уборка города состоится 13 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Начальница районного управления Пенсионного фонда в Воронежской области похитила 3,5 млн рублей
Каждый четвертый воронежец будет смотреть финальный сезон легендарной «Игры престолов»
Ночью в Воронеже «Ауди» за несколько минут поучаствовала сразу в двух ДТП
Не платившего алименты воронежца арестовали на десять суток
Воронежская учительница откровенным фото поддержала уволенную коллегу из Барнаула
В Воронежской области создано 14 подразделений по оказанию паллиативной помощи
Воронежская фирма хотела провезти контрафактные китайские удочки
Под Воронежем грабитель напал на продавщицу, чтобы украсть пакет с продуктами
Воронежскую станцию переливания крови оштрафовали за плесневелый грибок в лаборатории
Пенсионер из Воронежа хотел взять кредит на лечение жены, но попал в ловушку мошенников
Под Воронежем перебегавший дорогу 10-летний мальчик попал под машину
В Воронеже создали петицию, чтобы сохранить гайд-парки на прежних местах
В Воронеже у киоска быстрого питания заметили гигантскую мускусную крысу
В Воронеже время работы платных парковок наконец-то сократили на час
В лесах Воронежской области убирают сухие и сломанные деревья
Воронежцев приглашают на Пасхальные мастер-классы
Губернатор Воронежской области доложил Дмитрию Медведеву о ходе посевной кампании
Воронежские экологи потребовали убрать мусор вдоль железной дороги
В Воронеже замначальника отдела судебных приставов заплатит штраф в 350 тысяч рублей
В Воронеже в рамках программы капремонта приведут в порядок БСМП№1 и театр кукол «Шут»
В центре Воронежа сотрудники ГИБДД взяли на себя функции светофора
Воронежский танк Т-34 пройдет в праздничном эшелоне «Поезд Победы»
На капитальный ремонт медучреждений Воронежской области выделят больше 659 миллионов
Водитель воронежского автобуса заплатит штраф за то, что не пропустил на «зебре» пешеходов
В Воронеже наркозакладчиков пытаются изгнать культурным объявлением