2019-04-06T21:33:14+03:00
Происшествия

Начальница районного управления Пенсионного фонда в Воронежской области похитила 3,5 млн рублей

Она начисляла баснословную пенсию своему отцу
Олег ИВАНОВ
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Деньги удавалось получать женщине в течение двух летДеньги удавалось получать женщине в течение двух летФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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55-летняя бывшая начальница управления Пенсионного фонда по Воробьевскому району обвиняется в «Мошенничестве в особо крупном размере».

По версии следствия, женщина во время своих трудовых будней решила получить «прибавку» из федерального бюджета. В течение двух лет, с июля 2015 года по август 2017-го, она начисляла баснословную пенсию на лицевой счет своего отца, которая, конечно, ему не была положена. С помощью программно-технического комплекса, который был доступен офисе управления, поменять нужные цифры было не так уж сложно.

В итоге, по данным региональной прокуратуры, из федерального бюджета женщине удалось похитить более 3,5 млн рублей.

- В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа, - отметили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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