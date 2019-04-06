Начальница районного управления Пенсионного фонда в Воронежской области похитила 3,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 21:32 2019-04-06T21:33:14+03:00

Деньги удавалось получать женщине в течение двух лет Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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55-летняя бывшая начальница управления Пенсионного фонда по Воробьевскому району обвиняется в «Мошенничестве в особо крупном размере».

По версии следствия, женщина во время своих трудовых будней решила получить «прибавку» из федерального бюджета. В течение двух лет, с июля 2015 года по август 2017-го, она начисляла баснословную пенсию на лицевой счет своего отца, которая, конечно, ему не была положена. С помощью программно-технического комплекса, который был доступен офисе управления, поменять нужные цифры было не так уж сложно.

В итоге, по данным региональной прокуратуры, из федерального бюджета женщине удалось похитить более 3,5 млн рублей.

- В ходе следствия обвиняемая признала свою вину, возместила ущерб в полном объеме. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа, - отметили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU