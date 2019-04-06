Каждый четвертый воронежец будет смотреть финальный сезон легендарной «Игры престолов»

СЕГОДНЯ 20:06 2019-04-06T20:06:24+03:00

Концовку хотят знать и те, кто не пропустил ни серии, и те, кто делал перерывы

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8 сезон ставшего уже легендарным сериала «Игра престолов» выйдет 14 апреля 2019 года на канале НВО. Сериал давно отошел от книг Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени». Сценарий для двух заключительных сезонов пишут по наброскам, разговорам с писателем, где он объясняет, как бы в идеале хотел закончить истории своих героев. Так что финала не знает никто. Мы же решили узнать насколько воронежцы ждут выхода концовки фантастической саги. Узнать мнения горожан нам помогла социологическая служба «Ваше мнение!».

Удивитесь вы этому или же нет, но большинство респондентов, которых социологи застали на улице не смотрели и не собираются этот популярный сериал - таковых было 50,5%.

Еще 16,2% смотрели несколько сезонов, но со временем интерес у них пропал. Да и сейчас нет времени смотреть столь долгие сериалы. Другие 7,5% уверяют что посмотрели всего несколько серий и вынесли вердикт: «Не нравится!».

Так, есть ли фанаты сериала вообще в нашем городе? Конечно же, есть - 9,8% воронежцев посмотрели все до единой серии «Игры престолов» и обязательно собираются узнать, что же будет в финальном сезоне. Интересна концовка и еще 16% тех, кто все-таки пропускал некоторые эпизоды, но все-таки в курсе основных событий. А будете ли смотреть сериал вы?

ИСТОЧНИК KP.RU