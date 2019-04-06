Ночью в Воронеже «Ауди» за несколько минут поучаствовала сразу в двух ДТП
6 апреля примерно в 0.25 на улице Лебедева инспекторы ГИБДД оформляли аварию с участием автомобиля «Ауди». В это же время по дороге проезжал 21-летний воронежец на машине «ВАЗ-21070». Трудно сказать, что помешала молодому человеку сориентироваться, но в итоге он врезался прямиком в стоящую немецкую иномарку.
В социальных сетях владелец «Ауди» рассказал, что изначально остановился на светофоре, загорелся красный свет, когда сзади в его машину влетел другой автомобилист. Когда же ДТП оформлялось «семерка» ударила иномарку уже в «лоб».
В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области нам сообщили, что в результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка отечественной легковушки. Девушке оказали помощь в одном из медучреждений города, а после отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU