2019-04-06T18:47:37+03:00
Происшествия

Ночью в Воронеже «Ауди» за несколько минут поучаствовала сразу в двух ДТП

В итоге в одной из аварий пострадала 21-летняя девушка
Олег ИВАНОВ
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Аварии | ДТП | ВоронежаАварии | ДТП | ВоронежаФото: СОЦСЕТИ
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6 апреля примерно в 0.25 на улице Лебедева инспекторы ГИБДД оформляли аварию с участием автомобиля «Ауди». В это же время по дороге проезжал 21-летний воронежец на машине «ВАЗ-21070». Трудно сказать, что помешала молодому человеку сориентироваться, но в итоге он врезался прямиком в стоящую немецкую иномарку.

В социальных сетях владелец «Ауди» рассказал, что изначально остановился на светофоре, загорелся красный свет, когда сзади в его машину влетел другой автомобилист. Когда же ДТП оформлялось «семерка» ударила иномарку уже в «лоб».

В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области нам сообщили, что в результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка отечественной легковушки. Девушке оказали помощь в одном из медучреждений города, а после отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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