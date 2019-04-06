Не платившего алименты воронежца арестовали на десять суток

СЕГОДНЯ 17:28 2019-04-06T17:30:07+03:00

Он каждый месяц перечислял лишь по 500 рублей

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10 суток административного ареста - такое наказание было выбрано для воронежца, задолжавшего 285 тысяч рублей по алиментам на содержание двоих детей.

В Советском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с 42-летнего мужчины трети его доходов. Вот только мужчина перечислял детям каждый месяц лишь около 500 рублей. Не удивительно, что его долг так сильно вырос.

Должник пытался «прятаться» от приставов. В итоге мужчину задержали по окончании его рабочей смены на охранном предприятии. В отношении должника составлен протокол об административном правонарушении.

- В случае дальнейшего уклонения от уплаты алиментов мужчине грозит уже уголовная ответственность, - отметили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU