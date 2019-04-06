2019-04-06T18:37:07+03:00
Общество

Воронежская учительница откровенным фото поддержала уволенную коллегу из Барнаула

Российские педагоги запустили флешмоб, выкладывая свои фото в купальниках
Олег ИВАНОВ
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Воронежская учительница Иветта Лаптева также решила поучаствовать в масштабной акции и поддержать коллегу из Барнаула.Воронежская учительница Иветта Лаптева также решила поучаствовать в масштабной акции и поддержать коллегу из Барнаула.Фото: СОЦСЕТИ
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Учителя по всей России решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, которую руководство школы вынудило уволиться из-за опубликованных фото в купальнике и коротком платье. Преподаватели размещают в сети похожие снимки с хэштегом #УчителяТожеЛюди.

Воронежская учительница Иветта Лаптева также решила поучаствовать в масштабной акции и поддержать коллегу из Барнаула. Девушка уже несколько лет преподает английский язык в одной из местных школ. В разговоре с нами Иветта подчеркнула, что проблема с отношением к учителям существует уже давно.

Такой пост девушка оставила в своем блоге Фото: СОЦСЕТИ

Такой пост девушка оставила в своем блогеФото: СОЦСЕТИ

- «Учитель должен быть образцом для подражания» - кто это сказал вообще? Учитель должен быть человеком, грамотно передающим другому человеку свой опыт и знания. Конечно же, соблюдая правила приличия и нормы поведения на работе! - уверена Иветта. - В школе я ношу приличную одежду и не покупаю вино в магазине напротив (хотя было бы удобно, да). Но вне школы, я обычная девушка, 24 лет, которая имеет право делать то, что она хочет.

Воронежская учительница напомнила, что детей не должно быть в инстаграме - они легально попросту не могут зарегистрироваться в социальной сети. Получается, что фото могут увидеть только родители школьников?

- Давайте так, те люди, что упрекают учителей в провокационном контенте, нашли эту информацию, только потому что искали. Сомневаюсь, что такую фотографию преподаватель разместил в резюме или показал в презентации на уроке. Советую всем родителям, сменить фокус внимания на своих детей, имеющих неограниченный доступ к интернету. А учителей оставить в покое, - утверждает преподаватель.

Напомним, учительницу русского языка и литературы барнаульской школы №13 Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из-за фотографий в купальнике, сделанных после соревнований по зимнему плаванию, и в вечернем платье, поскольку эти снимки вызвали недовольство некоторых родителей ее учеников. Позже министр образования Алтайского края Максим Костенко заверил, что ведомство сможет подыскать ей достойную вакансию; сама Кувшинникова позже заявила, что выбирает между частной и художественной школами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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