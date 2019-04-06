2019-04-06T15:48:45+03:00
Общество

В Воронежской области создано 14 подразделений по оказанию паллиативной помощи

Там помогают пациентам с неизлечимыми хроническими прогрессирующими заболеваниями
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области паллиативная медицинская помощь в 2018 году оказывалась в шести кабинетах паллиативной медицинской помощи: ВУЗ ВО «ВГКП №7», ВУЗ ВО «ВГКП №4», БУЗ ВО «Верхнехавская РБ», ВУЗ ВО «Лискинская РБ», БУЗ ВО «Павловская РБ», БУЗ ВО «Кантемировская РБ».

Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми хроническими прогрессирующими заболеваниями, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения и медицинской реабилитации.

В конце прошлого года на базе 14 региональных медорганизаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, развернуты 14 структурных подразделений. Это выездные патронажные службы для оказания паллиативной помощи: в БУЗ ВО «ВГКП №7», БУЗ ВО «ВГКП №4», БУЗ ВО «ВГКП №1», БУЗ ВО «ВГП №3», БУЗ ВО «ВГП №10», БУЗ ВО «ВГП №18», БУЗ ВО «ВГКБ №11», БУЗ ВО «Бобровская РБ», БУЗ ВО «Лискинская РБ», БУЗ ВО «Павловская РБ», БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», БУЗ ВО «Россошанская РБ», БУЗ ВО «Калачеевская РБ» и БУЗ ВО «ВОКОД».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью в Воронеже «Ауди» за несколько минут поучаствовала сразу в двух ДТП
Не платившего алименты воронежца арестовали на десять суток
Воронежская учительница откровенным фото поддержала уволенную коллегу из Барнаула
Воронежская фирма хотела провезти контрафактные китайские удочки
Под Воронежем грабитель напал на продавщицу, чтобы украсть пакет с продуктами
Воронежскую станцию переливания крови оштрафовали за плесневелый грибок в лаборатории
Пенсионер из Воронежа хотел взять кредит на лечение жены, но попал в ловушку мошенников
Под Воронежем перебегавший дорогу 10-летний мальчик попал под машину
В Воронеже создали петицию, чтобы сохранить гайд-парки на прежних местах
В Воронеже у киоска быстрого питания заметили гигантскую мускусную крысу
В Воронеже время работы платных парковок наконец-то сократили на час
В лесах Воронежской области убирают сухие и сломанные деревья
Воронежцев приглашают на Пасхальные мастер-классы
Губернатор Воронежской области доложил Дмитрию Медведеву о ходе посевной кампании
Воронежские экологи потребовали убрать мусор вдоль железной дороги
В Воронеже замначальника отдела судебных приставов заплатит штраф в 350 тысяч рублей
В Воронеже в рамках программы капремонта приведут в порядок БСМП№1 и театр кукол «Шут»
В центре Воронежа сотрудники ГИБДД взяли на себя функции светофора
Воронежский танк Т-34 пройдет в праздничном эшелоне «Поезд Победы»
На капитальный ремонт медучреждений Воронежской области выделят больше 659 миллионов
Водитель воронежского автобуса заплатит штраф за то, что не пропустил на «зебре» пешеходов
В Воронеже наркозакладчиков пытаются изгнать культурным объявлением