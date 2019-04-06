В Воронежской области создано 14 подразделений по оказанию паллиативной помощи

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-06T15:48:45+03:00

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В Воронежской области паллиативная медицинская помощь в 2018 году оказывалась в шести кабинетах паллиативной медицинской помощи: ВУЗ ВО «ВГКП №7», ВУЗ ВО «ВГКП №4», БУЗ ВО «Верхнехавская РБ», ВУЗ ВО «Лискинская РБ», БУЗ ВО «Павловская РБ», БУЗ ВО «Кантемировская РБ».

Паллиативная медицинская помощь оказывается пациентам с неизлечимыми хроническими прогрессирующими заболеваниями, а также заболеваниями в стадии, когда исчерпаны возможности радикального лечения и медицинской реабилитации.

В конце прошлого года на базе 14 региональных медорганизаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, развернуты 14 структурных подразделений. Это выездные патронажные службы для оказания паллиативной помощи: в БУЗ ВО «ВГКП №7», БУЗ ВО «ВГКП №4», БУЗ ВО «ВГКП №1», БУЗ ВО «ВГП №3», БУЗ ВО «ВГП №10», БУЗ ВО «ВГП №18», БУЗ ВО «ВГКБ №11», БУЗ ВО «Бобровская РБ», БУЗ ВО «Лискинская РБ», БУЗ ВО «Павловская РБ», БУЗ ВО «Борисоглебская РБ», БУЗ ВО «Россошанская РБ», БУЗ ВО «Калачеевская РБ» и БУЗ ВО «ВОКОД».

ИСТОЧНИК KP.RU