2019-04-06T14:51:02+03:00
Общество

Воронежская фирма хотела провезти контрафактные китайские удочки

При этом снасти «украшал» известный товарный знак
Олег ИВАНОВ
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Фото: Воронежской таможниФото: Воронежской таможни
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Воронежская фирма хотела импортировать из Китая партию контрафактных рыболовных принадлежностей.

- Выявлено 195 удилищ в защитных чехлах с логотипом известной торговой марки «Tornado», который нанесен и на рукояти самих удочек, и на чехлы, и на этикетки с штрих-кодами, - рассказал главный государственный таможенный инспектор отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торговых ограничений Воронежской таможни Сергей Ившуков.

Вот только известный бренд на снастях был, а вот документов, подтверждающих законность использования данного товарного знака, у предпринимателей не было.

- Кроме того, в процессе проверки получена информация от законного правообладателя о том, что с данной фирмой-импортером договоров на использование товарного знака «Tornado» не заключалось, - уточнил Сергей Ившуков.

Товар был изъят из оборота. Материалы направлены на исследование в экспертно-криминалистическую службу. По данному факту в отношении воронежской организации возбуждено дело об административном правонарушении - «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Владельцу партии грозит штраф – от 50 до 200 тысяч рублей с конфискацией товара.

Однако представитель правообладателя товарного знака «Tornado» оценивает ущерб почти в 900 тысяч рублей. Решение примет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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