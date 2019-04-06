2019-04-06T14:41:13+03:00
Происшествия

Под Воронежем грабитель напал на продавщицу, чтобы украсть пакет с продуктами

Преступника нашли в течение часа
Олег ИВАНОВ
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4 апреля около 16.45 в сетевой магазин в поселке Рамонь зашел мужчина. Незнакомец ходил вдоль торговых стеллажей и складывал товар в полиэтиленовый пакет. Он взял несколько бутылок водки, рыбную нарезку, мясные полуфабрикаты и другие продукты. Нагрузив полный пакет, мужчина направился к выходу, минуя кассу.

Сотрудница магазина преградила путь столь наглому вору и попросила оплатить покупку. В ответ мужчина ударил ее кулаком по плечу, а потом оттолкнул и выбежал из магазина. Ущерб составил около 2000 рублей.

Полицейские изучили запись с камеры видеонаблюдения и быстро вышла на 30-летнего безработного местного жителя. Он и ранее был судим за аналогичные деяния. В течение часа мужчину нашли. Он тут де во всем сознался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» - а это до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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