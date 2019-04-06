2019-04-06T13:30:02+03:00
Общество

Воронежскую станцию переливания крови оштрафовали за плесневелый грибок в лаборатории

За нарушение придется выплатить 10 тысяч рублей
Олег ИВАНОВ
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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали, что в медучреждении от стен отслаивается краска, как и штукатурка на потолкеСпециалисты регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали, что в медучреждении от стен отслаивается краска, как и штукатурка на потолкеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Мировой суд оштрафовал Воронежскую областную станцию переливания крови на десять тысяч рублей. Постановление уже вступило в законную силу. Дело в том, что вовремя не была проведена внутренняя отделка лаборатории по адресу: ул. Транспортная, д. 56.

Ситуация оказалась не лучше в лаборатории на улице 45 Стрелковой дивизии. Там 12 декабря 2018 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора зафиксировали, что в медучреждении от стен отслаивается краска, как и штукатурка на потолке, на стенах же были следы плесневого грибка, а линолеум разорвался.

- В филиале «Борисоглебский» (ул. Свободы, д. 206) не обеспечено наличие внутренней отделки помещений операционного блока, автоклавной, врачебного кабинета для приема доноров, санитарного узла для доноров, в автоклавной кафельная плитка на стенах имеет сколы и трещины, во врачебном кабинете для приема доноров имеется нарушение целостности линолеума, отделка стен имеет неровную поверхность, в операционном блоке в отделке стен и пола имеются дефекты, - сообщили в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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